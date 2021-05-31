15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

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( RİZE ) RİZE



- Rize'de önceki gün meydana gelen trafik kazasında 15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun hayatını kaybetti. Kaza merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun yoldan karşıya geçmek isterken Osman K. Yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı aracın çarpması sonucu yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'un taksicilik yaptığı İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de FETÖ mensubu darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı öğrenildi. Uzun'un İstanbul'da yaşadığı ve bir inşaat işi nedeniyle memleketi Rize'ye geldiği belirtilirken, Devlet Övünç Madalyası beratı sahibi 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun bugün Rize'de Engindere Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akarsu köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

