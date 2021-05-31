Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

15 Temmuz gazisinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı Darbe Girişimi 

-fotoğraflar

( RİZE ) RİZE

- Rize'de önceki gün meydana gelen trafik kazasında 15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun hayatını kaybetti. Kaza merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Gazisi Muammer Uzun yoldan karşıya geçmek isterken Osman K. Yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı aracın çarpması sonucu yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'un taksicilik yaptığı İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de FETÖ mensubu darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralandığı, 5 yıldır ise kaburgasına girip, hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşadığı öğrenildi. Uzun'un İstanbul'da yaşadığı ve bir inşaat işi nedeniyle memleketi Rize'ye geldiği belirtilirken, Devlet Övünç Madalyası beratı sahibi 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun bugün Rize'de Engindere Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akarsu köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement