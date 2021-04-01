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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı

15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Genç Kadın Döviz Bürosu 

-Olay anı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Fatih'te döviz bürosundaki yoğunluğu fırsat bilen bir şüpheli, veznede işlem yapan genç kadının cebindeki 15 bin TL değerindeki telefonu tırnakçılık yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Fatih'teki bir döviz bürosunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosunun yoğun saatinde müşteri kılığında giren bir erkek şüpheli sırada beklemeye başladı.
Veznede işlem yaptıran genç kadının dalgınlığını fırsat bilen şüpheli, cebindeki 15 bin TL değerindeki telefonu tırnakçılık yöntemiyle çaldı. Telefonu çalınan kadın yoğunluk sebebiyle soyulduğunu anlamazken şüpheli kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kamerada Döviz bürosunda gerçekleşen hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kişi veznede işlem yapan kadının arkasında sıra bekliyor. Kalabalığı fırsat bilen şüpheli kadının cebinden telefonu alarak kayıplara karışıyor.
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