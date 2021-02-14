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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bodrum’daki çiçekçiler, yoğun mesai yaptı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bodrum’daki çiçekçiler, yoğun mesai yaptı

çiçekçilerden detay

Yoğun Mesai 

-çiçekçi röp.

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşıyor. Çiçekçiler, gün boyu Yarımada’nın dört bir yanındaki siparişlere yetişmeye çalıştı. Çiçek satışı yapan iş yerleri konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerler 14 Şubat Pazar günü 10.00 - 17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00 -00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebiliyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bodrum’da da çiçekçiler yoğun bir mesaiye başladı.
Siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler siparişlere yetişemiyor. Bodrum’da faaliyet gösteren çiçekçiler çalışanı Süleyman Gür, Kent Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sevgililer Günü’nde tüm çiftlerimize güzel hizmet vermek için ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bugün bizim için çok yoğun bir gün. Tüm yıl beklediğimiz bir gün. Güzel bir şekilde herkese hizmet vermek için çalışmaktayız. Yarımada’nın her tarafından talep var. Ekip arkadaşlarımız araçlarla talepleri karşılıyor. Müşterilerimizden buraya gelip alan da oluyor. Hepsini memnun edebilmek için çalışıyoruz.”
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