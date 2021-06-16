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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
130 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakayı ele verdi

130 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakayı ele verdi

- şahısları güvenlik kameralarına yansıması detay

( SİVAS ) -- Sivas’ın Kangal ilçesinde kendilerini Jandarma olarak tanıtıp H.M. isimli vatandaşın 130 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alan 3 şüpheli şahıs yakayı ele verdi SİVAS

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- Sivas’ın Kangal ilçesinde kendilerini Jandarma olarak tanıtıp H.M. isimli vatandaşın 130 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alan 3 şüpheli şahıs yakayı ele verdi. Edinilen bilgilere göre olay Kangal ilçesinde 12 Haziran tarihinde meydana geldi. Adana’dan geldiği öğrenilen ve kendilerini Jandarma olarak tanıtan 3 şüpheli şahıs H.M. isimli vatandaşı ‘altınlarınız cinayet ve hırsızlık olayına karıştı’ diyerek dolandırdı. Şüpheli şahıslar H.M.’nin 17 reşat altın, 5 bilezik ve 3 yarım altın olmak üzere yaklaşık 130 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Sivas Emniyet Müdürlüğü birimleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu şüpheliler Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar haklarında adli işlem başlatıldı. 3 şüpheli şahısın görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DK-
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