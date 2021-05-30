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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
13 bisiklet çaldı, tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada

13 bisiklet çaldı, tutuklandı...Hırsızlık anları kamerada

Zanlının maske takıp hırsızlık yapması

Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız Uyuşturucu Bağımlısı 

-Çaldığı bisikletleri sürerek gitmesi

( ADANA )- Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu için annesi tarafından evden kovulan bir kişi, 13 bisiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandı ADANA

- Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu için annesi tarafından evden kovulan bir kişi, 13 bisiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandıAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletinin çalındığını iddia eden 13 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Emre E. olduğunu belirledi. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip hırsızlık için apartmanlara giren Emre E.’nin, çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Polis bu tespitler üzerine Emre E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Emre E., merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre E.’nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından eve alınmadığı öne sürüldü. Emre E.’nin, ifadesinde, “Sokakta kalıyordum. Annem de eve almadığı için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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