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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
12 ayrı hırsızlık şüphelisi 5 kadın yakalandı

12 ayrı hırsızlık şüphelisi 5 kadın yakalandı

Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışından güvenlik kamerası görüntüsü

Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şüphelilerin adliyeye giriş görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Birçok evden "dil düşürme" yöntemiyle hırsızlık yapan ve saklandıkları evlerine yakalanan kadınlar tutuklandı- Polisten kaçmak için 2. kattan atlayan şüpheli kadınlardan biri belini kırdı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de birçok evden "dil düşürme" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 5 kadın tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerinin apartman girişlerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinde engelli rolü yaptıkları görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki meydana gelen 12 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit ettikleri Seher C., Meriban C., Cankız U., Funda U. ve Arzum C.'yi saklandıkları evlerine yaptıkları eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.Polisten kaçarken balkondan atladı, beli kırıldıDüzenlenen baskında Yeşiltepe mahallesindeki evinde bulunan şüpheli Funda U., polis ekiplerinden kaçabilmek için ikinci kattaki evinin balkonundan atladı. Yaralanan Funda U., polis ekiplerinin çağırdığı 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan şüphelinin belinin kırıldığı öğrenildi.Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklandı.
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