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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
10 günde 7 kapkaç yapan iki kardeş tutuklandı

10 günde 7 kapkaç yapan iki kardeş tutuklandı

Zanlıların vatandaşın arkasından gelmesi

Uyuşturucu Cinsel İstismar Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu 

-Konuşma yaparken cep telefonunu alıp gitmesi
-Zanlıların motosiklet ile gezmeleri
-Vatandaşları arkasından gitmeleri

( ADANA )- Kardeşlerin motosiklet ile gezerek kapkaç yapma anları ise saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’da 10 günde 7 vatandaşın kapkaç yöntemiyle cep telefonunu çalan 2 kardeş tutuklandı. Zanlıların kapkaç yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 21-31 Ekim tarihlerinde 7 kişinin cep telefonu motosikletli iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis, olay yerlerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden iki şüphelinin eşkalini tespit etti. İlçenin farklı bölgelerinde önlem alan ekipler, son olarak Akkapı Mahallesinde bir kişinin daha cep telefonunun motosikletli 2 kişi tarafından aynı yöntemle çalındığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kaçış istikametinde araştırma yapan ekipler, Yeşilyuva Mahallesinde eşkale uygun iki kişiyi motosikletle seyir halindeyken görüp peşlerine düştü. Ekip, takip sonucu şüpheliler İ.S. (17) ve kardeşi olduğu öğrenilen B.S'yi (14) yakaladı. Zanlılardan İ.S'nin "hırsızlık", "uyuşturucu" ve "çocuğun cinsel istismarından", kardeşinin de "hırsızlıktan" emniyette suç kaydının olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kardeş nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlıların yaptığı 7 kapkaç olayından biri ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, motosikletli zanlılar, Mestanzade Mahallesinde G.B'nin (38), görüşme yaptığı cep telefonunu alıp kaçıyor. (FKE-
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