Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı

1 Milyon TL değerinde eşya çalan hırsızlar böyle yakalandı

Şüphelilerin suçüstü yakalanma anı

Hırsızlar Yakalandı Ziynet Eşyası Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin adliyeye sevk anı

( İSTANBUL ) -- 16 Evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı İSTANBUL

- İstanbul'da 1 hafta içinde 16 evden toplam 1 Milyon lira değerinde eşya çalan hırsızlar yakalandı. Polis ekiplerinin hırsızları binada yakalama anı saniye saniye kameraya yansıdı Olay, 5 Mart tarihinde Yeşilköy’de bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler, daha önceden tespit ettiği apartmanlara girerek kapıyı açmaya çalıştı. Şahıslar kapıyı açmaya çalıştığı sırada, daire sakini kapısının zorlandığı fark edip kapıyı açtı. Daire sakini ile karşılaşan hırsızlar panikleyerek hızlıca apartmandan koşarak uzaklaştılar. Daire sakini ise hemen telefona koşup durumu polise bildirdi. Kıskıvrak yakalandılar Bu olayın hemen ardından şüpheliler çevredeki başka apartmanlara girerek daireleri kontrol etmeye başladı.
O sırada ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler titiz çalışmaları neticesinde içerisinde oldukları tespit edilen binanın etrafını sardı. Şüpheliler binadan çıkınca polis ekipleri ile karşılaştı ve yakalanarak gözaltına alındı. 16 evden hırsızlık yaptılar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Hasan Ç.(21), Furkan G.(23) ve Süleyman A.(22)’nin 16 Aralık 2020 tarihi ve 8 Ocak 2021 günleri arasında başta Bakırköy olmak üzere, 8 farklı ilçede toplam 16 adet evden hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tarihler arasında girdikleri evlerden toplam 1 Milyon Lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çaldıkları öğrenildi. Tutuklandılar Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildiler. Ayrıca, şüphelilerden Hasan Ç.'nin daha önceden 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yakalanma anı kameralara yansıdı Öte yandan, şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anları sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanma anları çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. (HZE-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement