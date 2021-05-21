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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Zincirleme Kaza 

-Kaza yeri detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 gün önce üç aracın karışması sonucunda meydana gelen ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 17 Mayıs Pazartesi günü gece saat 23.28 sıralarında Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan Ersel K. idaresindeki 34 CKP 230 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Ömer Y. idaresindeki 34 KF 8910 plakalı Fiat marka otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 34 CKP 230 plakalı otomobile ise Serkan S. idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araç çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında; araç sürücüleri Ersel K., Ömer Y., Serkan S. ile Ersel K.’nın eşi Ebru K. ve 1 buçuk yaşındaki çocukları M.M.K. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kavşaktan dönen araca, karşı şeritten gelen aracın çarpması ve zincirleme kazanın meydana gelişi yansıdı.
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