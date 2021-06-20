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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Tahtaköprü Barajı Amik Ovası'na bereket dağıtıyor

Tahtaköprü Barajı Amik Ovası'na bereket dağıtıyor

drone görüntüsü

Su Sıkıntısı Tarım Aşı Hanlı Hayvan 

-Su kanalı detay
-Çiftçilerden detay
-Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik röp.
-Kırıkhan İlçesi Kaskeli Muhtarı Halil Ağca röp.
-Abdurrahman Parla röp.
-Su kanalı detay
-Çiftçi detay

( HATAY -ÖZEL-DRONE)- Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik:- "DSİ sorumluluk alanında bulunan tarım arazilerinde su sıkıntısı kalmadı" HATAY

- Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yükseltme çalışması tamamlanan ve su tutan Tahtaköprü Barajı artık Amik Ovası’na bereket dağıtıyor.Amik Ovası'nın su sorununu çözen Tahtaköprü Barajı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Karasu Çayı üzerinde sulama amacı ile 1967-1975 yılları arasında inşa edildi. 2017-2019 yılları arasında barajda yükseltme çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla su tutan Tahtaköprü Barajı, Amik Ovası'na yeniden hayat verdi. Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, su tutan barajdan su verilmesiyle birlikte ovadaki tarım arazilerinde su sıkıntısının bittiğini söyledi.

Çelik, Kırıkhan’ın en önemli mahallelerinden Baytarlı, Kaskeli ve Hamam İskeni’nin su sıkıntısı olduğunu belirterek, “Bu sıkıntı havaalanının yanında bulunan tarım arazilerine kadar gidiyor. Ova çiftçimiz bahar ayı yağışsız geçtiği için arazilerimizi hemen sulayıp çıkalım diyorlar. Buğdayları biçen çiftçilerimiz ikinci ürün ekimine başladı.
Çiftçilerimiz birkaç gün ikinci ürünü zamana yaysalar hiçbir sıkıntımız olmayacak. Bu sıkıntımızı da oda olarak aşıyoruz. Baytarlı ve Kaskeli mahalle kanallarımızdan da suyumuz akmaktadır” dedi.
Çelik, ilçede kışın taşkınlara sebep olan Karasu Kanalı’nın suyunun da Reyhanlı’ya akıtılarak oradaki su sıkıntısının sona erdirileceğini söyledi.

Kaskeli Muhtarı Halil Ağca ise, Amik Ovası'nda çiftçilerin kanallardan su gelene kadar çok fazla elektrik ücreti ödediklerini ifade ederek, "2019 yılından beri sularımızın akmasıyla elektrik masrafımız yarı yarıya düştü. Tahtaköprü Barajı'nın devreye girerek kanalların ovaya su taşımasıyla birlikte tarlalarımıza ikinci ürünü ekmeye başladık" diye konuştu.
Kaskeli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrahman Parlak, ovada 158 bin dönümlük arazileri olduğunu belirterek, ”Sulama kanallarından su gelmeden önce dönüme 200 kilogram ürün alıyorduk. Su gelince bu rakam 500-600 kiloya çıktı. İkinci ürün ekemezdik, şimdi ikinci ürünü de eker olduk. Tabiri caizse hayvanlarımızı otlatacak yer dahi kalmadı" dedi.

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