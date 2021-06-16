Salgın sonrası gelin olmak isteyen genç kızlar, gösterişli gelinliklere ilgi gösterdi

-- Gelinlik onarımı, temizlenmesi

-- Gelinlikçiyle röportaj

-- Genel detaylar



( GAZİANTEP )- Normalleşmeyle birlikte gelinlikçilerde yoğun mesai başladı- Düğün sezonu açıldı gelinlikçiler talebe yetişmeye çalışıyor GAZİANTEP



- Kısmi normalleşmeyle beraber ertelenen düğünler tekrar başlarken, gelinlikçiler de yoğun talebe yetişmek çaba harcıyor. Stresli geçen korona virüs salgını sonrası düğün yapacak olan genç kızlar gösterişli gelinliklere ilgi gösterirken, sadece nikah yapacak olanlar ise daha sade modelleri tercih ediyor. Korona virüs salgınıyla birlikte ara verilen düğün ve nikahlar, kısmi normalleşmeyle beraber tekrar başladı.

Yazın da etkisiyle yoğunlaşan düğün, nişan ve nikahlar için gelin adaylarının siparişlerini yetiştirmeye çalışan gelinlik moda evleri yaşanan yoğunluktan ise memnunlar. Yeni normalleşmeyle piyasa canlanırken, düğün hazırlığı yapan çiftler gelinlikleri satın almak yerine kiralama yöntemini kullanıyor. Stresli geçen korona virüs salgını sonrası düğün yapacak olan genç kızlar gösterişli gelinliklere ilgi gösterirken, sadece nikah yapacak olanlar ise daha sade modelleri tercih ediyor. “Yoğun taleplere yetişmeye çalışıyoruz” Gaziantep'te Beyaz Kuğu Moda Evi İşletmecisi Nuray Odacıoğlu yoğun taleplere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, “Salgın yüzünden tüm firmalar gibi bizim işlerimiz de kötü oldu, ertelemeler, iptaller oldu. Sipariş aldığımız ürünler elde kaldı. Bu süreçte herkes sıkıntılar yaşadı. Sektör olarak ta çok etkilendik. Yasaklar bittikten sonra Allah’a binlerce şükür işlerimiz normale dönmeye başladı.

Şuanda çok iyiyiz. Özel siparişlerimiz, dikimlerimiz olsun gayet güzel şekilde devam etmeye başladı.

İptal edilen düğünler de yenilerine eklenince yoğun bir taleple karşılaştık. Bizde bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

“Tercihler kiralama oluyor” Genelde tercihlerin kiralamadan yana olduğunu vurgulayan Odacıoğlu, “Genelde önceden satın alınıyordu ama şuan bütçe çok önemli bundan dolayı kiralık olarak daha çok tercih ediliyor. Nikahlarımız çoğaldı şuanda, büyük düğünlerden ziyade nikahlara dönüş oldu onun için daha sade, daha az gösterişi olan elit gelinlikler de tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

“En çok Helen modeller tercih ediliyor” En çok Helen modellerin tercih edildiğini ifade eden Odacıoğlu, “Şuanda ‘Helen’ modellerimiz rövanşta, bunun yanında prenses, kabarık ve diğer modellerimize de ilgi yoğun. Nişanlıklar, kına kıyafetlerimiz, bindallılar, renkli kabarık kıyafetlerimize de ilgi ve talepler mevcut. Her çeşit gelinliğimiz mevcut. Bunlar, tesettür gelinlik, kına ve nişan kıyafetleri var. Bütçe olarak tabii ki daha hesaplı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “Kiralama 2 bin satın alma 3 binden başlıyor” Gelinlik fiyatları hakkında bilgi veren Odacıoğlu, “Ortalama bir fiyat söylemek gerekirse, kiralık fiyatlarımız en alt kademede 2 bin liradan başlar, modelin işçiliğine doğru yukarı çıkar. Satılık olanlar ise 3 bin liradan başlar tabii modele göre farklılıklar gösterir. Elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. “Kiralanan gelinliklere özel temizlik yapıyoruz” Özellikle kiralanan gelinliklerin temizliğine önem verdiklerini belirten Odacıoğlu, “Gelinliğimiz kiradan geldikten sonra özel kuru temizlemelerimizde çok özen göstererek temizliğini çok iyi bir şekilde yaptırıyoruz. Gelinlerimiz de muhakkakı denemeler oluyor onun akabinde özel dezenfekten uygulanıyor ve bir gün süreyle kesinlikle başka bir kimseye denetilmiyor” diye konuştu.

(LO-SVY-

