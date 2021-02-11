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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sabun fabrikalarında yoğun mesai

Sabun fabrikalarında yoğun mesai

sabun üretimi aşamaları

Yoğun Mesai Fabrika Yurt Dışı Irak 

-sabun fabrikası yetkililerinden detay
-sabunun serimi, paketlenmesi, toplanması
-Röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Fabrikalar dünyada ve ülkede artan talebi karşılamak için günlük 15 ton sabun üretiyor GAZİANTEP

- Korona virüs döneminde hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmesi nedeniyle sabun üretimi yapan fabrikalar yoğun mesai harcıyor. Günlük 10 ila 15 ton arası sabun üreten fabrikalar, talebe yetişmekte zorlanıyor.Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaklaşık 150 yıldır doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen sabuna pandemi sürecinde ilgi arttı. Korona virüsü döneminde de artan hijyenin önemi nedeniyle talepler de de patlama yaşanıyor. Günlük 10-15 ton sabun üreten fabrikalar, dünyada ve ülkede artan talebe yetişmekte zorlanıyor.Günlük 15 ton üretimNizip’te Doktorlar Sabun fabrikanın yetkilisi Erhan Doktorlar talebe göre günlük 15 ton üretimi yaptıklarını belirterek, “Nizip’in meşhur sabunlarını üretiyoruz. Tüm yurtdışı ve yurt içine gönderiyoruz. Taleplerde yoğun bir artış var. Geleneksel sabunlar virüsü daha çok öldürücü etkiye sahiptir. Pandemi dolayısıyla taleplerde oldukça bir artış var. talebe göre 10 ila 15 ton üretim yapıyoruz. yurt dışında bir çok ülkeye ve Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz” dedi.
150 yıldır aynı yöntemNizip’te 150 yıldır üretimi yapılan sabunlar sıcak kaynatma usulü ile yapılıyor. Büyük kazanlarda bitkisel yağların ve kostik ismi verilen sodyum hidroksitin karışımıyla elde edilen sıvı, çalışanlar tarafından açık alanda ilk önce soğukta donduruluyor. Korona virüsü döneminde hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde yapılan uyarıların ardından insanlar daha doğal temizlik ürünlerini tercih etmeye başladı.
Sabunlara ilgilinin artmasıyla birlikte fabrikalardaki üretimde arttı. Fabrikalar günlük 15 tona yakın üretim yapıyor.Sabunun yapımıSabunun yapım aşamaları hakkında açıklamalarda bulunan Sabun ustası Adil Gündoğdu, “Zeytinyağının çekirdeklerinin çıkarılan bir yağ var. gördüğünüz kazanlarda kaynıyor. Ondan sonra el yöntemiyle serimini yapıyoruz. 24 saat kaldıktan sonra kuruyor. Daha sonrada kesimini yapıyoruz. Kesilen sabunlar güneşe bırakılarak dinlendiriliyor. Millet olarak temizliğe dikkat ediyoruz. İnsanlar sıvı sabun yerine natural sabun tüketiyor” diye konuştu.

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