Pandemi traktör satışlarını arttırdı

- Pandemide tarımın önem kazanması traktör satışlarını artırdı. Salgınla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarıma verilen önemin arttığına belirten İşadamı Yiğit Can, 2019 yılında 22 bine yakın traktör satışı yaşanırken bu rakamın pandemi sonrası 42 bin olduğunu belirtti.

Traktör satışlarında uzun zamandır görülmeyen hareketliliği pandemi getirdi. Tarımsal üretimin vazgeçilmezi olan traktörde her ne kadar üretim rakamları geçen yıllara göre artsa da, tarıma yönelen çiftçilerin siparişlerine yetişilemediği vurgulanırken, yeni traktör talep edenlere aylar sonrasına randevu verildiği belirtildi. Konyalı İşadamı Yiğit Can, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Otomobil pazarında yaşanan fiyat artışının, traktör piyasasını da etkilemiş olmasına rağmen taleplerin kesilmediğini vurgulayan İşadamı Yiğit Can, “2020 yılının başlarından bu yana traktör fiyatlarındaki artışın yüzde 30’u bulması dikkat çekiyor. 2019 senesinde 22 bin traktör satışı gerçekleşirken, bu sayı 2020 senesinde 42 bini bulmuş durumda” dedi.

“Vergi oranı otomobilden düşük” İşadamı Can sözlerine şöyle devam etti: “Otomobil fiyatlarında yılbaşından bu yana fiyat artışlarına karşın, traktörde bu oranın daha düşük olmasının ve traktörlere uygulanan bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bulunmuyor oluşunun da alımda rolü büyük. Sıfır kilometre traktörler yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanırken, ikinci el traktörde ise KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanıyor”. “İki ay sonrasına randevu veriyoruz” İnsanların ciddi anlamda tarıma yönelmiş durumda olduğunu belirten İşadamı Can, “Traktör satışlarına yetişemediğimizden dolayı alıcılara, nisan ve mart ayı için randevu veriyoruz. 2019 senesine nazaran iki misli bir alım artışından bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Araç piyasasındaki büyük artışa nazaran, traktör piyasasının daha cebe uygun oluşu ve tabii ki ÖTV, KDV olayının da daha karlı oluşu alımı destekliyor. Şu an üretime yetişemiyoruz, randevuları iki ay sonrasına oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. Konyalı çiftçiler Mehmet çoban ise, pandemi nedeniyle işlerinin arttığını, ellerinde olan tek traktör ile işlere yetişemedikleri için ikinci traktör siparişi verdiklerini ifade etti.





