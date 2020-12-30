Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Pandemi bu yılbaşı öncesi hindi satışlarını olumsuz etkiledi

Pandemi bu yılbaşı öncesi hindi satışlarını olumsuz etkiledi

Hindilerden Görüntü

Yılbaşı Hayvan 

-Satıcı İlhan Bulut Röportaj
-Satıcı Abdülhalık Onar Röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin'de, korona virüs pandemisi nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu yılbaşı öncesi hindiye rağbet göstermeyince yüzlerce hayvan satıcısının elinde kaldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde canlı tavuk ve hindi satıcıları pandemi nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti.
Fiyatları yüksek bulan vatandaşların hindi almadığını belirten hindi ve tavuk satıcısı İlhan Bulut, "7 seneden beri hindi satıyorum. Ama bu 2 sene özellikle bu sene hiç hindi satamıyorum. Yani hem pahalı oluşu hem de pandemi nedeni ile hayvanları satamıyorum. Ortalama bir erkek hindi fiyatı 250 lira. Dişiler de 100-150 lira arasında değişiyor. Satışlar yılbaşında yükselmedi. Kimse alamıyor. Bugün sabahtan şu ana kadar tek bir hindi satamadım" dedi.
Canlı hayvan satıcısı Abdülhalık Onar da "5-6 senedir canlı hayvan satıyorum. Bu sene satışlar hiç iyi değil. Satış yok. Bu ay sadece 3-4 tane sattım" diye konuştu.
(KA-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement