Pandemi bu yılbaşı öncesi hindi satışlarını olumsuz etkiledi

-Satıcı İlhan Bulut Röportaj

-Satıcı Abdülhalık Onar Röportaj

-Genel ve Detay Görüntüler



( MARDİN ) - MARDİN



- Mardin'de, korona virüs pandemisi nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu yılbaşı öncesi hindiye rağbet göstermeyince yüzlerce hayvan satıcısının elinde kaldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde canlı tavuk ve hindi satıcıları pandemi nedeniyle satışların durma noktasına geldiğini belirtti.

Fiyatları yüksek bulan vatandaşların hindi almadığını belirten hindi ve tavuk satıcısı İlhan Bulut, "7 seneden beri hindi satıyorum. Ama bu 2 sene özellikle bu sene hiç hindi satamıyorum. Yani hem pahalı oluşu hem de pandemi nedeni ile hayvanları satamıyorum. Ortalama bir erkek hindi fiyatı 250 lira. Dişiler de 100-150 lira arasında değişiyor. Satışlar yılbaşında yükselmedi. Kimse alamıyor. Bugün sabahtan şu ana kadar tek bir hindi satamadım" dedi.

Canlı hayvan satıcısı Abdülhalık Onar da "5-6 senedir canlı hayvan satıyorum. Bu sene satışlar hiç iyi değil. Satış yok. Bu ay sadece 3-4 tane sattım" diye konuştu.

(KA-YRT-



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