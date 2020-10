Ordu’da çiftçilere Halep keçisi dağıtıldı

-Keçi dağıtımı

( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:- “Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığıdır”- "Topyekün kalkınma anlayışını yeni bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştiriyoruz” ORDU



- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla başlattığı projeler, Ordulu çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bu zamana kadar Ordu’da 100’ü aşkın çiftçiye manda, Pekin ördeği, kaz ve koyun olmak üzere toplamda 4 bin 394 adet hayvan dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu defa da anne sütünden sonra en değerli olan sütü üreten Halep keçisinin dağıtımını yaparak çiftçilere destek verdi. Mesudiye ilçesinde yapılan dağıtım töreninde Mesudiye, Fatsa ve Ünye’de bulunan 11 çiftçiye 200 adet dişi, 11 adet erkek olmak üzere toplamda 211 adet damızlık Halep keçisi verildi.

“Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığıdır” Hayvancılığın aynı zamanda gıda bağımsızlığı olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Dağıtılan Halep keçilerinin hem et ve sütünden hem diğer ürünlerinden yararlanacağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler sözlerine şöyle devam etti: “Ordu’da işin tarım boyutundan sonra gıda boyutunu da düşündük. Böylelikle 19 ilçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önem verdik. Ordu’da anne sütünden sonra en kıymetli süt olarak bilinen keçi sütünü yaygınlaştırmak için bugün 3 ilçemizde yaşayan 11 çiftçimize dağıttık. Eskiden Osmanlı padişahları et ihtiyaçlarını Mesudiye’den isterlermiş. Bu eski günlere yaptığımız bu çalışmalarla döneceğiz. Dağıttığımız hayvanlar damızlık özelliğine sahip keçilerdir. Bu keçilerimizle hem et ve süt ihtiyacımızı karşılayacağız hem de başka ürünler üreteceğiz” “Belediyecilikte çığır açıyoruz” Bu tür faaliyetleri sadece hayvancılık olarak düşünmemek gerektiğini belirten Başkan Güler, ”Hayvancılık aynı zamanda gıda bağımsızlığı demektir. Diyeceksiniz ki bir büyükşehir belediye başkanın bunlarla ne ilgisi var. Var, çünkü biz belediye başkanlığında çığır açıyoruz. Topyekün bir kalkınma projesini yeni bir belediyecilik anlayışıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde bu tür projelere devam edeceğiz. Keçilerimizin tüm çiftçilerimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum.” “Başkan Güler sayesinde tarım ve hayvancılık ivme kazandı” Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya gelmesiyle birlikte tarım ve hayvancılığın ivme kazandığını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Ordu’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ordu’ya Hilmi Güler’in gelişiyle birlikte tarım ve hayvancılık Ordu’da daha bir ivme kazandı. Belki bugün bu projelerin faydasını hissedemeyebiliriz ama önümüzdeki dönemde uygulanan projelerin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sayın Bakanımız bize keçinin sütünün çok değerli olduğunu söylemişti. Bugün de Büyükşehir ortaklığında güzel bir projeyi hayata geçirerek Halep keçisi dağıtımı yaptık. Üreticilerimize verilen keçiler ilerleyen zamanlarda daha da çoğalacak ve neredeyse küçük bir işletme gibi olacak. Keçilerin hem etinden hem de sütünden yararlanabileceğiz. Bu projede emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan Halep keçisinin Ordu’da uygun alanlarda yaygınlaştırılmasıyla birlikte et ve süt üretimine önemli oranda katkı sağlaması bekleniyor.



