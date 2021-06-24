MANİSA - Fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı
- Fırtına sebebiyle zarar gören tarla ve bahçelerden görüntüler - Zarar gören kirazlar - Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin açıklaması - Kiraz üreticisi Feyzullah Akçelebi'nin açıklaması Manisa 'da fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandıMANİSA (AA) - Manisa 'da dün akşam etkili olan fırtına ve kuvvetli yağıştan zarar gören tarım alanlarında inceleme başlatıldı.Demirci, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören üzüm bağları, tarlalar, seralar ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler, tarım alanlarında inceleme yapıp üreticilerden bilgi aldı.Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının, zarar gören üreticilerin yanında olacağını dile getirdi.Demircili kiraz üreticisi Feyzullah Akçelebi de zararların büyük olduğunu ifade etti.
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