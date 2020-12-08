- Manisa’da kış ayında üzüm hasadı

-ÜZÜMLER DETAY

-ALİ İHSAN ÜLGEN AÇIKLAMA

-ÜZÜM HASADI DETAY



( MANİSA )- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadına devam ediliyor.- Kış aylarında dalından taze kesilen Sultani üzümler dünya sofralarını süslemeye devam ediyor MANİSA



- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadına devam ediliyor. Örtü altında aralık ayının sonuna kadar dalından hasat edilen Sultani üzümler ise dünya sofralarını tatlandırmaya devam ediyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı ürünü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarından örtü altındaki üzümlerin kesimleri devam ediyor. Örtü altında korunan Sultaniye üzümlerinin kış ayı olmasına rağmen kesimlerin yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçedeki bağların örtü altında adeta açık soğuk hava deposu olduğunu belirtti.

Ülgen, ilçede 113 bin dekarda üzüm yetiştiğini dile getirirken, yaş üzümler şu anda kilosunun 4 TL olduğunu ifade etti.

Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’’ye de seslenerek, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasını istedi. Borçlara yapılandırma çağrısı Yaklaşık 4 buçuk aydır ilçede üzüm hasadının devam ettiğini ve dünya sofralarını süslediğini belirten Ülgen, “Bugün 8 Aralık 2020 artık kış ayındayız. Biz Sarıgöl ilçesinde hala üzüm hasadı yapmaktayız. İşçilerimiz üzüm kesiyor ve bu hasat devam edecek. 20 Aralık’a kadar devam edecek yani yılbaşına yaklaşacağız. Sarıgöl ilçemiz böyle bir ilçe. 15 Temmuz’dan beridir üzüm hasadı yapan bir ilçeyiz. Türkiye’nin bütün illerine, Avrupa’ya başta Rusya’ya üzüm satıyoruz. Yaklaşık 4 buçuk aydır bu ülkelere üzüm gönderiyoruz. Böyle bir ilçede yaşıyoruz. Ben de Sarıgöl Ziraat Odası Başkanıyım. Bizim için çok harika bir durum. Sarıgöl ilçesi açık bir buzhane adeta. Buzhanedeki üzümlerin günü doldu ama biz hala dalından üzüm hasadı yapıyoruz. Onun için bu üzümcülüğe, bağcılığa çok değer verilmesi lazım. Bağcımız borç içerisinde. Buradan Tarım ve Orman Bakanımız ile Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben 17 bin çiftçinin başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 80 milyonun başkanısınız. Bugün hala hasat yapan bir üreticinin borcu olur mu? Bu borçlarımızla ilgili senelerdir sözümüz geçiyor teşekkür ederim. Borçları erteletiyoruz ama artık erteleme kurtarmıyor. Sizlerden bir ricamız var. Bu borçlarımızı yapılandıralım. Benim borcum var bunu bölelim 10 yıla ödeyeyim icraya verilmesin. Ziraat Bankası altında özel bankalara olan vatandaşlarımızın borçları aktaralım bunlara bir yapılandırma getirelim. 8 yıla 10 yıla bu borçları bölelim ve borçlarını ödesin. Borçları silin veya affedin demiyorum bu borçları ödeyebilmek için bir yol bulunsun. Bunu rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza saygılarımı sunuyorum.” dedi.

(VS-SC-



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