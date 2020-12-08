Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Manisa’da kış ayında üzüm hasadı

- Manisa’da kış ayında üzüm hasadı

ÜZÜM HASADI DETAY

Asad Lyon Yılbaşı Soğuk Hava Deposu Demirli 

-ÜZÜMLER DETAY
-ALİ İHSAN ÜLGEN AÇIKLAMA
-ÜZÜM HASADI DETAY

( MANİSA )- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadına devam ediliyor.- Kış aylarında dalından taze kesilen Sultani üzümler dünya sofralarını süslemeye devam ediyor MANİSA

- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadına devam ediliyor. Örtü altında aralık ayının sonuna kadar dalından hasat edilen Sultani üzümler ise dünya sofralarını tatlandırmaya devam ediyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı ürünü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarından örtü altındaki üzümlerin kesimleri devam ediyor. Örtü altında korunan Sultaniye üzümlerinin kış ayı olmasına rağmen kesimlerin yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçedeki bağların örtü altında adeta açık soğuk hava deposu olduğunu belirtti.
Ülgen, ilçede 113 bin dekarda üzüm yetiştiğini dile getirirken, yaş üzümler şu anda kilosunun 4 TL olduğunu ifade etti.
Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’’ye de seslenerek, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasını istedi. Borçlara yapılandırma çağrısı Yaklaşık 4 buçuk aydır ilçede üzüm hasadının devam ettiğini ve dünya sofralarını süslediğini belirten Ülgen, “Bugün 8 Aralık 2020 artık kış ayındayız. Biz Sarıgöl ilçesinde hala üzüm hasadı yapmaktayız. İşçilerimiz üzüm kesiyor ve bu hasat devam edecek. 20 Aralık’a kadar devam edecek yani yılbaşına yaklaşacağız. Sarıgöl ilçemiz böyle bir ilçe. 15 Temmuz’dan beridir üzüm hasadı yapan bir ilçeyiz. Türkiye’nin bütün illerine, Avrupa’ya başta Rusya’ya üzüm satıyoruz. Yaklaşık 4 buçuk aydır bu ülkelere üzüm gönderiyoruz. Böyle bir ilçede yaşıyoruz. Ben de Sarıgöl Ziraat Odası Başkanıyım. Bizim için çok harika bir durum. Sarıgöl ilçesi açık bir buzhane adeta. Buzhanedeki üzümlerin günü doldu ama biz hala dalından üzüm hasadı yapıyoruz. Onun için bu üzümcülüğe, bağcılığa çok değer verilmesi lazım. Bağcımız borç içerisinde. Buradan Tarım ve Orman Bakanımız ile Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ben 17 bin çiftçinin başkanıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 80 milyonun başkanısınız. Bugün hala hasat yapan bir üreticinin borcu olur mu? Bu borçlarımızla ilgili senelerdir sözümüz geçiyor teşekkür ederim. Borçları erteletiyoruz ama artık erteleme kurtarmıyor. Sizlerden bir ricamız var. Bu borçlarımızı yapılandıralım. Benim borcum var bunu bölelim 10 yıla ödeyeyim icraya verilmesin. Ziraat Bankası altında özel bankalara olan vatandaşlarımızın borçları aktaralım bunlara bir yapılandırma getirelim. 8 yıla 10 yıla bu borçları bölelim ve borçlarını ödesin. Borçları silin veya affedin demiyorum bu borçları ödeyebilmek için bir yol bulunsun. Bunu rica ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza saygılarımı sunuyorum.” dedi.
(VS-SC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı