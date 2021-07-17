Kurban Bayramı öncesi baklava ustalarının mesaisi başladı

-Hamurların açılıp tepsilere dizilmesi

-Baklavanın üretimi detaylar

-Behzat Bozkurt ile röp.

-Hazırlanan baklavalardan detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustalarının yoğun mesai başladı.

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla uzun zaman sonra bayramda misafirlerini ağırlayacak olan aileler siparişlerini erkenden verdi. Gelen siparişleri yetiştirmek içinse baklava ustalarının hummalı çalışması başladı.

Kurban Bayramı öncesi Türkiye ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ucuz baklavalara karşıda uyardı.Baklava severlere, ‘az olsun, öz olsun ama kaliteli olsun’ uyarısında bulunan Bozkurt, “Bu bayramda da geleneksel damak tadımız olan Gaziantep baklavası sofralarda yerini alarak ağızları tatlandırmaya devam edecek. Buradan değerli müşterilerimize önerilerimiz var. Az olsun, öz olsun ama kaliteli olsun önerilerimiz var. Tepsi tepsi ucuz baklava alacaklarına 1 kilo kaliteli baklava alıp yesinler, tepsi tepsi baklavadan daha çok tat alacaklardır” dedi.

Kısıtlamaların kalkması ile turizminde canlandığını kaydeden Bozkurt, “Kısıtlamaların kalkmasıyla yerli ve yabancı turistlerimiz gelmeye başladı.

Gaziantep gastronomi şehri, gastronomi şehrimizin en önemli ürünü baklavası tabii ki de. Gelen yerli turistimiz baklava almak için bize ve diğer esnaflara uğruyor” ifadelilerini kullandı.Behzat Bozkurt, bir yıl önceki bayrama göre bu bayramın daha yoğun olmasını beklediklerini ifade etti.



