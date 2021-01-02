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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlamaya rağmen tarlalarda üretim devam etti

Kısıtlamaya rağmen tarlalarda üretim devam etti

Tarlalardan görüntü

Yılbaşı Uttu Yasaklar Hayvan Irak 

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( İZMİR -ÖZEL)- Çiftçiler, yasaklardan muaf tutulmaktan memnun İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesindeki çiftçiler, korona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da tarlalara giderek üretimi aksatmadı.Ödemiş ilçesindeki çiftçiler, korona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında da tarlaların yolunu tuttu. Çiftçiler, tarla, bağ ve bahçelerdeki bakım çalışmalarını yaparak üretimi aksatmadı.Tarımsal faaliyetlerin sokağa çıkma kısıtlaması kararı dışında bırakılmasının yerinde bir karar olduğunu belirten Ödemişli üreticiler, böylelikle çalışmaların aksamadığını söyledi.

Aralık ayı itibarıyla zeytin toplama, bezelye, hayvanlar için süt otu ekimi ve meyve bahçelerinde budama çalışmalarının yapıldığını belirten Ödemişli üretici Yusuf Şahan, “Erik ve nar gibi meyve ağaçlarının budama dönemindeyiz. İki günlük kayıp bizim için önemli. Tarımsal faaliyetlerin yasak kararı dışarıda tutulması bizim için olumlu oldu” şeklinde konuştu.
Çiftçi Ali Çöp de, "Üretim zincirinin ve pazarların açık olması gerekir. Bu nedenle çiftçilerin hafta sonları ve yılbaşında yapılan sokağa çıkma kararlarından muaf tutulması olumlu bir karardır" dedi.

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