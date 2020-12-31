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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi pazarlar durgun

Kısıtlama öncesi pazarlar durgun

Pazar yerinden görüntü

Pazarcı Yılbaşı Pazarcı Esnafı 

-Meyve sebzelerden detay
-Pazarcı esnafı ile röportaj
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Yılbaşında uygulanacak olan 80 saatlik kısıtlama öncesi Samsun’da pazar yerindeki durgunluk gözlerden kaçmadı. Samsun’da yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ağabali caddesi üzerine kurulan Pazar yerinde durgunluk yaşanıyor. Cumartesi günleri kurulan Pazar kısıtlama dolayısıyla perşembe günü açıldı. Kısıtlama öncesinde yoğunluğun olmadığı belirten pazarcı esnafı, “Pandemiden dolayı vatandaş önlemini alıyor şu an yoğunlukta yok. Şu an Fiyatlarımız da normal. Elma’yı 4 TL 25 kuruşa alıyoruz poşetiyle birlikte 4 buçuk TL’ye geliyor 1-1,5 TL kar ile satıyoruz. Vatandaşlar en çok elma ve portakalı tercih ediyor. Fiyatlar vatandaşın bütçesine ağır geliyor ondan biraz durgunluk var” dedi.
Pazardaki fiyatlar ise şu şekilde: portakal 5 TL, elma 6 TL, patlıcan 6 TL, biber 7 TL, patates 2 TL, soğan 2 TL, fasulye 10 TL ve muz 10 TL’ye alıcı buluyor.
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