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KİLİS - Domates üreticileri, Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalışıyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KİLİS - Domates üreticileri, Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalışıyor

KİLİS - Domates üreticileri, Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalışıyor

- Domates tarlası - İşçilerin domatesleri toplaması - Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ile röportaj - Çiftçi Cuma Çağlı ile röportaj Kilis 'teki domates üreticileri, Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalışıyorKİLİS (AA) - Kilis 'in önemli gelir kaynaklarından domatese yönelik talebe yetişmeye çalışan üreticiler,Kurban Bayramı öncesinde yüksek sıcaklıklara rağmen yoğun mesai harcıyor.Günün ağarmasının ardından tarlanın yolunu tutan üreticiler, yaklaşık 40 derece sıcaklıkta akşama kadar çalışıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Polateli ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Özdemir, tarlada gazetecilere, Kilis 'te yaklaşık 9 bin dekarda domates üretimi yapıldığını, yaklaşan bayram öncesi artan talebi karşılamak için çiftçilerin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:"Konya, Gaziantep ve çevre illerden tüccarlar geliyor. Türkiye'nin her tarafına domateslerimiz gidiyor. Bu yıl rekoltemiz iyi, fiyatlar biraz düşük. Girdi maliyetlerinin yüksek olması çiftçilerimizi biraz mağdur etmekte. Rekoltenin iyi olması o mağduriyeti biraz gideriyor. Tarlada domatesimiz 1 liraya satılıyor. Biz şu an bu sıcaklığın altında duramazken çiftçilerimiz sıcağın altında hasat yapıyor."Her koşulda çiftçilerin üretime devam ettiğine dikkati çeken Özdemir, dekar başına 8 ila 13 ton domates elde edildiğini dile getirdi.Çiftçi Cuma Çağlı da 40 yıldır domates ürettiğini, günlük 2 tır domates topladıklarını belirtti.
Çağlı, "Hasadımız çok iyi. Kurban Bayramı öncesi talep arttı. Şehir dışından gelen tüccarlar malımızı alıyor. 50 dönümden 300 ton rekolte beklentimiz var." dedi.

Yoğun Mesai Asad Altın 

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