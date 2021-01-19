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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay’da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Hatay’da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Amik Ovası drone görüntüleri detaylar

Su Sıkıntısı İklim Değişikliği Tarım Aşırı Yağış Hanlı 

-Mehmet Muzaffer Okay röp.
-Amik Ovası drone görüntüleri detaylar

( HATAY )- Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu belirtti HATAY

- Hatay’da son günlerde ki yağışlar, ürünlerin ilk sulamasını gerçekleştirdi. Tam anlamı ile yeterli görünmese de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Uzun zamandır yaşanan kuraklık sebebiyle su sıkıntısı çekilirken, Hatay’da son günler de aşırı yağışların yaşanması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışlar ile birlikte ürünlerinde böylelikle ilk sulaması gerçekleşti. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Amik Ovası bölgesinde yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bütün dünyanın yeni probleminin Covid-19’dan sonra iklim değişikliği ve kuraklık sorunu olduğunu ifade eden Okay, "İş artık evlerdeki sudan ziyade tarımsal sulamadaki kuraklığa döndü. Bu da ciddi bir tehlike. Çünkü kullanılan suyun yüzde77’si tarım sektöründe kullanılıyor. Son 3-4 gündür güze yağışlar almaya başladık, tabi ki çok faydalı, buğdaylar için ilk sulama yerine geçti. Yeterli değildir. Çözümü iki şekildedir, birincisi takdiri ilahi, ikincisi devletimizin sulama ile ilgili ciddi yaptırımlar ve çalışmalar yapmalı. Bunun sevindirici tarafı, Tarım Bakanlığımız 2021 yılını sulama ile ilgili projeler geliştirerek bir atak yaptı. Bu iyi ve önemli bir olay. Havaalanı bölgesinde bulunan ovamız da kışın ciddi taşkınlar yaşanır. Şu anda kuraklık ve su sıkıntısı olduğu için, ciddi anlamda bir taşkın yaşamadık. Ama ilerleyen yıllar için yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce faaliyete geçirilmesi, kışın su tutması, yazın ise yer altı kaynaklarının o suyun beslemesi ön görülüyor. Bizler için sevindirici bir haber" dedi.
Üç barajdaki çalışların bitme aşamasında olduğunu belirten Okay, "unun iki tanesi Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı, ovanın kaderini değiştirecek yatırımlar. Orda da beklentimiz Reyhanlı ve Tahtaköprü barajları bittikten sonra dağıtım şebekesinin yapılması ve çiftçinin kullanımına verilmesi en büyük beklentimizdir” diye konuştu.
(GKH
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