Avrupa'dan çalınan milyonluk lüks araçlar çürümeye terk edildi

-Otopark sahibi ile röp

-Araçlardan detay



( HATAY - ÖZEL)- Sahiplerine araçlarının bulunduğu bildirildi, ancak bugüne kadar hiçbir kimse gelip aracını almadı HATAY



- Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Avrupa ülkelerinden çalınarak şasi ve motor numarası değiştirilmiş milyonluk lüks otomobillerin de aralarında bulunduğu araçlar bir yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Alınan bilgiye göre, emniyet ve jandarma birimleri ilçede çok sayıda lüks otomobilin bulunmasından şüphelenerek araçları incelemeye aldı. İnceleme sonucunda Avrupa ülkelerinden çalınan lüks araçların Türkiye'ye getirilip yasa dışı yollardan Suriye'ye geçirildiğini, bu ülkede şasi ve motor numarası değiştirilen otomobillerin Suriye plakası takılarak Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Çok sayıda lüks otomobil, el konularak yediemin otoparkına teslim edildi. Sahiplerine interpol tarafından ulaşılıp araçlarının bulunduğu bildirildi, ancak bugüne kadar hiçbir kimse gelip aracını almadı. Şimdi milyonluk lüks araçlar yedieminde çürümeye terk edildi. Yediemin otoparkı sahibi Mustafa Çalışkan, araçların bir an önce açık artırma ve ihale usulüyle satılmasını istedi. (ARS-



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