Antalya, Güneydoğu illerine “Şili biberi” gönderiyor

-Gökhan basak ile röportaj

-Ahmet Çetin ile röportaj

-yaşar usta ile röportaj



( ANTALYA )- Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isot açığını Şili Biberiyle kapatıyorlar ANTALYA



- İhracatın gözdesi “şili biber” şimdi güneydoğu illerinin taleplerini de karşılamaya çalışıyor. Antalya’nın Aksu ilçesinde yaklaşık 200-250 dekar alanda üretilen ve yurt dışına ihraç edilen “şili biber” çok acı olmasından dolayı güneydoğu illerinin de kurtarıcısı oldu. Yemeklerinde acıdan ödün vermeyen Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin illeri, aşırı talep sebebiyle isot biberinin yetersiz kalmasından dolayı Antalya’da üretilen şili biberine göz dikti. Aksu ilçesi Topallı Mahallesi’nde 4 yıl önce şili biber üreticiliği yapan Ziraat Mühendisi Gökhan Basak, 10 dekar alanda, 4 yıl önce aile olarak şili biber üretimine başladıklarını söyledi.



Basak, "Bizden birkaç yıl önce bu işe başlayan üreticilerimiz oldu. Onlardan görüp biz de başlama kararı aldık. 10 dekar alanda üretim yapıyoruz. Getirisi ve ihracat bakımından gayet verimli bir ürün. Ukrayna ve Rusya hattı yanında, son zamanlarda ülkemiz içerisinde Urfa bandından da talep geliyor. İsot bibere karşı pazar oluşturdu kendi kendine. Tüketim açısından biraz yetersiz geldiği için şili biberi de artık isot biberinin yerini almaya başladı.

” Üretim yapıldığı günden bu yana Bulgaristan, Ukrayna, Rusya’ya ihraç edilen bibere, daha sonra Almanya ve Romanya’dan da talepler gelmeye başladığını kaydeden Basak,” Son bir senedir Urfa’dan bir talep var. İki yıl öncesine kadar ihracı yapılırken, şimdi de kendi ülkemiz içinden Urfa, Antep, Mardin illerinden de talep söz konusu. İsot biber, üretimi yetersiz gelmeye başladığından “şili biber” Antalya bölgesinden güneydoğuya gidiyor” dedi.

Üretimin Ağustos ayı içerisinde başladığını, yılbaşı zamanında da toplandığını dile getiren Gökhan Basak, “ 5 ayda yetişen şili biberin daha çok kırmızı olanı talep ediliyor. Bu biber; pul biber, toz biber, ızgara, lokantalarda ve kebapçılarda daha çok kullanılıyor. Adana, Urfa, Antep bölgesi bunun için daha çok talepte bulunuyor, bizde onlara göre hareket ediyoruz” diye konuştu.

Şanlıurfa Birecik ilçesinden Pazar esnafı Ahmet Çetin, Antalya’dan şili biberinin geldiğini ifade ederek toptancı halinden alıp, perakende olarak pazarda müşterilerine sattığını dile getirdi. Şili biberinin çok kullanıldığı Urfa’da bulunan ciğerci Yaşar usta ise “Olmazsa olmazımız şili biber, her bir dürüme beş adet atıyoruz, müşterilerimize öyle servis ediyoruz” dedi.





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