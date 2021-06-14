7 yıllık emeği 1 dakika 40 saniyeye sığdırdılar...Bittiğinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak



- Artvin’in Yusufeli ilçesinde temeli 8 yıl önce atılan, gövde inşaatına ise 7 yıl önce başlanan Yusufeli Barajı’nın beton gövdesi tamamlandı. Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajının beton gövdesinin 7 yıllık yapım süreci time-lapse tekniğiyle 1 dakika 40 saniyeye sığdırıldı.Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın temeli 26 Şubat 2013 yılında atıldı. 275 metreyle yüksekliğindeki baraj gövdesinin inşaatı 20 Haziran 2014 tarihinde başladı.

Barajın gövdesinin beton döküm işlemi ise 10 Temmuz 2018 tarihinde start aldı. Beton dolgu gövde imalatı ise geçtiğimiz ay sonu tamamlandı.611 bin 760 kare fotoğraf kullanıldı7 yıl, 2 bin 549 gün, 364 hafta, 85 ay, 2 bin 549 gün, 152 bin 940 saat, 9 milyon 176 bin 400 dakika süren barajın gövde çalışmasının 0'dan 275 metreye yüksekliğe çıkışı, her 15 dakikada bir çekilen 611 bin 760 adet fotoğraf içerisinden Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri tarafından seçilerek time-lapse yöntemi ile montajlanarak 1 dakika 40 saniyeye sığdırıldı.Yıl sonu itibariyle su tutma işleminin gerçekleşmesi planlanan barajın 275 metre gövde yüksekliğine 4 milyon metro küp beton döküldü. Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatı 4 bin personel gece gündüz yoğun mesai harcadı. Dar vadi içinde engebeli arazi şartlarında gerçekleşen çalışmanın ilk haline oranla son hali ise hayran bıraktı.Türkiye’nin birinci dünyanın ise üçüncü barajıÇoruh Nehri üzerinde, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. 2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

