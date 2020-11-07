60 hektara dikilecek tohumlar için sedir kozalağı toplanıyor

-Sergideki kozalaklar ve ormancılar

-Sedir ağaçlarının tepesinde kozalak toplayan köylüler

-Köylülerin 'Türkiyem' parçasını söylemesi

-Erdemli Orman işletme Müdürü Murat Körlü ile röp.

-İşçi çavuşu olarak görev yapan Arif Kıratlı ile röp.

-Ormancılık okuyan üniversite öğrencisi Berkant Deynekli ile röp.

-Yerden kozalak toplanması ve çuvalda kamyonete taşınması



( MERSİN )- Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü:- "60 hektar sahaya karpelli sedir ekimi yapılacağız, bunun için yaklaşık 13-14 ton civarında sedir kozalağı toplayacağız" MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde 60 hektar sahaya dikilecek 14 ton karpelli sedir tohumu için, Torosların 2 bin rakımlı zirvesinde metrelerce yükseklikteki sedir ağaçlarından kozalak toplanıyor. Toplanan kozalaklardan çıkan tohumlar ise essiz güzellikteki sedir ağaçlarını geleceğe taşıyacak, Toros Dağlarını gür ormanlara kavuşturacak. Gerçekleştirilen bu ormancılık faaliyeti köylülere de ek gelir sağlayacak. Erdemli Orman işletme Müdürü Murat Körlü, sedir ağaçlarını geleceğe taşımak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Körlü, "Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü olarak birçok ormancılık faaliyetleri yürütmekle beraber sedir ağaçlarının geleceğini daha ilerilere götürmek için ormanlık sahalarımızda dozerle sürüm yapıyoruz. Akabinde sedir kozalaklarından elde ettiğimiz tohumları bu sahalara karpelli sedir ekimi metodunu uygulayarak sedir gençliği getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız için de ekonomik bir katkı" Çalışmaların ilk etabının sedir kozalağı toplamak olduğunu anlatan Körlü, "Sedir ormanlarında vatandaşlarımız sedir kozalaklarını toplayıp bizlere teslim ediyorlar. Daha sonra biz bu kozalaklardan tohum çıkarıyoruz. Çıkan tohumları sahalarımıza atıyoruz. Kilosu 2 lira üzerinden değerlendirilen kozalaklar vatandaşlarımız için ekonomik bir katkı da oluyor. Biz de bu sayede sedir ağaçlarını geleceğe taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl 2020 programında 60 hektar sahaya karpelli sedir ekimi yapılacağını da dile getiren Körlü, "Bunun içinde yaklaşık 13-14 ton civarında sedir kozalağı toplayacağız" şeklinde konuştu.

"18 yıldır kozalak topluyoruz" İşçi çavuşu olarak görev yapan Arif Kıratlı'da 18 yıldır dağlara işçi getirerek sedir ağaçlarından kozalak toplattıklarını, geliri ile de aile ekonomilerine katkı sağlandığını ifade etti.

Kıratlı, "Bulunduğumuz yer Torosların en yüksek zirvesi. Buradan yukarıda hemen hemen ağaç yok. Sedir kozalağı topluyoruz. Yıllardır da bu işi yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğüne ve işletme müdürlüklerine kozalak topluyoruz" diye konuştu.

"Okul harçlığım sedir kozalaklarından" Torosların 2 bin rakımında söyledikleri türküler eşliğinde kozalak toplayan Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Kültür Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Berkant Deynekli'de okul harçlığını Torosların zirvesinde sedir ağaçlarından kozalak toplayarak çıkarttığını belirtti.

Deynekli, "Aileme yük olmak istemiyorum. Onların durumu belli. Bende buraya gelip hem okul ihtiyaçlarımız karşılamak için çalışıyorum, hem de aileme destek olmak için. Onlara yük olmak istemiyorum" şeklinde konuştu.





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