  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa'da AFAD'ın çadırlarını çaldı

Türkiye'nin dört bir yanında depremzedeler için yardım kampanyaları yapılırken, vicdansızlar tek tek ortaya çıkıyor.

Ekleme: 17.02.2023 - 15:05 Güncelleme: 17.02.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da AFAD'ın çadırlarını çaldı
Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin AFAD çadırlarını evinde sakladığı ihbarı üzerine emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu adreste arama yaptı.

Yapılan aramada, AFAD'a ait 4 adet yeni çadır ele geçirildi.

Çadırları evinde bulunduran ev sahibi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli süreç başlatıldı
Siverek Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır.” denildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...
Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi
Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Deprem bölgesinin gaz ihtiyacını Ertuğrul Gazi FSRU karşılayacak
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar