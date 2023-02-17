Ali Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı

Bugün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili…Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu özel gün için bir mesaj yayınladı.Erbaş, mesajında, Hz. Muhammed'in şahsında tecelli eden ve müminler için ilahi bir armağan olan miracın bugüne bakan pek çok yönünün olduğunu belirterek, şunları söyledi:Her şeyden önce Miraç, hayatın zorluk ve sıkıntıları karşısında sabır ve metanetle duran, iman ve istikametten taviz vermeyen müminlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir göstergesidir. Tevhit ve hakikat yolunda sebat edenlerin hiç ummadıkları anda nice ilahi lütuflara mazhar olacağının bir nişanesidir.Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen, yıkıcı etkisiyle 10 ili enkaza dönüştüren ve milyonlarca insanı tarifi imkansız acılara gark eden şiddetli depremlerin ağır sonuçlarıyla mücadele içerisinde olunduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde sabır, teenni ve metanetle hareket etmenin, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirmenin, birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini canlı tutmanın önemi izahtan varestedir. Bu bağlamda aziz milletimizin ilk andan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla ortaya koyduğu civanmertlik, diğerkamlık ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Devlet millet işbirliği içerisinde, adeta seferberlik ruhuyla sergilenen bu muazzam dayanışma örneği, Allah'ın izniyle bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin teminatıdır.Dünyevi her zorluk ve sıkıntıdan kurtuluş yolunun Allah'ın kudreti ve inayetine sığınmaktan geçtiğini ifade eden Erbaş, şu ifadelere yer verdi:Bu sebeple Miraç gecesini bir vesile kılarak Rabb'imize olan imanımızı, peygamberimize olan sadakatimizi daha da pekiştirmeliyiz. Ellerimizi rahman ve rahim olan Rabb'imizin engin merhametine açıp sabırla ve namazla O'ndan yardım istemeliyiz. Dualarımızla niyazımızla maddi ve manevi desteklerimizle kardeşlerimizin yanında ve yardımında olma kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmenin gayreti içinde olmalıyız.Tüm İslam aleminin Miraç gecesini tebrik eden Erbaş, 'Depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet ve mağfiret, yaralılarımıza şifa ve metanet diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere milletimiz ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ediyorum.' mesajını paylaştı.