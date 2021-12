Uludağ'da mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Bursa'da saat 13.00 sıralarında gezmek için Uludağ'a gelen ve küçük zirve ile büyük zirve arasında 1 kişinin ayağının burkulması sonucu mahsur kalan 3 kişi için arama-kurtarma çalışması devam ediyor.Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) Uludağ’a yürüyüş yapmak için çıktı. Ali Can (48) gezi sırasında ayağını burkulup yürüyemeyecek duruma geldi. Arkadaşları durumu telefonla jandarma ekiplerine bildirdi.Jandarma ekipleri, telefon ile bulundukları noktadan konum göndermelerini istedi. Ancak internetleri çekmediği için ekiplere konum atamayan 3 kişinin yerini ekipler telefon sinyalinden belirledi.100 KİŞİLİK EKİPTEN EKSİ 5 DERECEDE KURTARMA ÇALIŞMASIJandarma ekipleri mahsur kalanlara ulaşamayınca bölgeye AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler eksi 5 derece sıcaklıkta mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışırken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ilerlemekte güçlük çekti.Arama-kurtarma çalışması yaklaşık 100 kişilik personel ile gece boyuncu sürdü.14 SAAT SONRA DAĞCILARA ULAŞILDIUludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, kurtarma ekiplerinin zorlu iklim koşullarında yürütülen çalışmalar sonucunda Uludağ'daki 3 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştığını söyledi.Vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını anlatan Canbolat, "Üç kişini de sağlık durumları iyi. Herhangi sorunları gözükmüyor. Ekipler durumu değerlendiriyor. Gün ışıdıktan sonra dönüş yoluna geçilebilir." dedi.Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuktan korunmak için kardan mağara yaparak hayatta kalmayı başaran Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ayağı burkulan Ali Can'ın yürümekte zorlanması nedeniyle iniş yoluna günün aydınlanması ile geçileceği öğrenildiSOSYAL MEDYA HESABINDAN TIRMANIŞ VİDEOLARINI PAYLAŞMIŞLARÖte yandan mahsur kalan kişilerin Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) olduğu belirlendi. Ömür Büyüköztürk'ün tırmanış yaptıkları sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.'KARDAN MAĞARA YAPMIŞLAR'Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi almak için Uludağ Oteller Bölgesi'ne gelen ve ayağı burkulan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, gazetecilere açıklama yaptı. Kardeşinin her hafta dağa tırmandığını ifade eden Fahrettin Can, "Kendileri amatör dağcı. Sabah erken çıktılar. Saat 15.00 sıralarında 'Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık' diye mesaj attılar. O saatten beri küçük zirve denilen bölgedeler işte. Kendileriyle irtibat kurduk. Şu an için sağlık durumları iyi. Fakat üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar. Arkadaşlarını tanımıyorum. Onlar da dağcılıktan arkadaşları. 3'ü de amatör dağcı. Ayağı sakat olan Ali Can benim kardeşim. Ayağını burkmuş. Bu nedenle ilerleyememişler. Sise de yakalanmışlar. Yaptıkları kardan barınak içinde korunuyorlarmış. 1 saat önce telefonla görüştük. Şu an fırtınadan dolayı telefonları çekmiyor" dedi.'DEVLETİMİZ SEFERBER OLDU'Kayıp haberini aldıkları anda Uludağ'a çıkan Ali Can'ın arkadaşı Ahmet Eraslan da, "Saat 15.00 gibi kaybolduklarını öğrendik. Bizde geldik ne yapılabilir diye. Kendi aramızda konuştuktan sonra burada olmamız gerektiğini düşündük. Gördük ki çok şükür devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Az önce komutanlarımız bizi bilgilendirdi. İHA çıkartılacak ama fırtınadan dolayı çıkartılamıyor. Helikopter hazır ama hava muhalefetinden dolayı kalkamıyor. Yer tespiti var. Alican ses kaydı atıyor sürekli, bizi bilgilendiriyor. En son uykusunun geldiğini söyledi. Uyumaması gerektiğini söyledik. Sevenlerinden dua bekliyoruz. Devletimiz seferber oldu. Kurtarma ekipleri de problem yaşıyor orada. Onlar da çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Komutanlarımızın verdiği bilgiye göre işin en kötüsü sabah saat 08.00'de yanlarında olacaklarını söyledi. Meteorolojiden bilgi almışlar saat 09.00'da havanın açılacağı yönünde. O saate kadar beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok. Dua ediyoruz" diye konuştu.