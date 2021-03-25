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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta meydana gelen heyelan iki mahalleye giden yolu kapattı

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan iki mahalleye giden yolu kapattı

Olay yeri, muhtarın inceleme yapması

Geçmiş Olsun Orman Alanı Yağan Su Şebekesi 

-Köy muhtarın inceleme yapması
-Köy muhtarı İsmail Sevim ile röp.
-heyelana uğrayan alandan detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ Köyü'nde meydana gelen heyelan, iki mahallenin bulunduğu köy yolunu ulaşıma kapatırken, su şebekesine de zarar verdi. Köy muhtarı bölgede incelemelerde bulundu. Alaplı ilçesinde bir süredir yağan yağmurlar sonrası Aşağıdağ Köyü Çanakçı mevkiinde heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylülerin arazilerine ve orman alanına ulaşımı sağlayan bölgede meydana gelen heyelanda büyük taş kütleleri yolu kapatırken, su şebekesine de zarar verdi. Alaplı Kaymakamlığı ile Özel İdare ekipleri bölgede inceleme yaparken, ulaşıma kapanan yolun açılması ve zarar gören su şebekelerinin onarımı için çalışma başlatılacağı belirtildi. Köy muhtarı İsmail Sevim olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sevim, "Yağan yağmur dolayısıyla yolumuzda heyelan oldu. Burası bizim orman yolumuz. Aynı zamanda da iki mahallenin içme sularının geçtiği biliniyor. Bu bizim normalde orman yolumuz. Kısa zamanda kalkar. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Başka da bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

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