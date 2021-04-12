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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak’ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ta heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı

OLAY YERİNDEN DETAY

Polis Polis Ekipleri 

-KARAYOLUNU KAPATAN HEYELAN DETAY
-KALAPLI AKÇAKOCA YOLU KAPANDI
-POLİS VE JANDARMA YOL GÜVENLİ ALIRKEN
-KARAKOLU AKCAKOCA İSİTKAMETİNE GİDEN OTOMOBİLLERİ TÜNEL İÇİNE GİDERKEN YÖNLENDİR YAPARKEN
-YOLDA GENİŞ GÜVENLİK ALIRKEN

( ZONGULDAK )- Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağmurun ardından Alaplı- Akçakoca karayolunda heyelan meydana geldi. Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçalarının dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri Akçakoca yönündeki tünel içinde çift yönlü verildi.
Karayolları ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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