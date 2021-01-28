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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak'ta dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

Zonguldak'ta dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

Liman caddesi, dalgalar

İstinat Duvarı Şiddetli Rüzgar 

-Vatandaşlar
-İstinat duvarından aşan dalgalar
-Yükselen dalgalar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'nde 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi. Tekneler limana demirlerken bir yük gemisi liman dışında sıra bekledi. Bazı vatandaşlar da dalgaları izlemek için liman caddesine geldi.
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