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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zonguldak sis altında kaldı

Zonguldak sis altında kaldı

Trafik, araçlar, sis

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Irak Trol 


- Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent merkezi adeta sis altında kaldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 11 dereceyi seyrettiği kentte sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, sabahın erken saatleriyle birlikte kent merkezini etkisi altında bıraktı. Yoğun sis nedeniyle kara ulaşımı kontrollü seyretti. Denizde de görüş mesafesi düştü. Limanı kullanan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti.
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