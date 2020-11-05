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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği

Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği

drone görüntüsü

Doğalgaz Sonbahar Kent Ormanı 

-Zonguldak-Ankara karayolu, ormanlar
-Kent ormanı, ağaçlar, sararan yapraklar
-Köprü ve detaylar

( ZONGULDAK -ÖZEL-DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak ormanları sonbaharda fotoğrafçılara ve doğa severlere adeta görsel şölen sunuyor. Ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönen yaprakları sonbaharda eşsiz güzellikler yaşatıyor. Batı Karadeniz'in yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıktığı Zonguldak, sonbaharla birlikte ormanlarıyla da adeta dikkat çekiyor. Zonguldak-Ankara karayolu ve fotoğrafçıların uğrak mekanı olan Kent Ormanı; sonbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Dökülen yapraklarla rengarenk görselliğine bürünen ormanlar, dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşil rengin kırmızıya dönüştüğü, farklı türde ağaç türleri, yürüyüş yolları, dere ile doğal güzelliklerini barındıran Kent Ormanı, sonbaharın tüm güzelliklerinin birleştiği bölge haline geldi. Özellikle yürüyüş parkurlarıyla doğa severleri bekleyen kent ormanı; drone ile havadan görüntülendi. Zonguldak-Ankara karayolu da sonbaharda rengarenk tonların yer aldığı ormanlarla sürücülere unutulmaz anlar yaşatıyor.
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