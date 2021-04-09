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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak Limanı sarıya boyandı

- Limandan detaylar

Sağanak Yağmur 

-- İş makinesinin çalışması
-- Cami ile liman detayı

( ZONGULDAK )- Sağanak yağışla derelerin getirdiği çamur limanın rengini değiştirdi ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle liman içerisi adeta sarıya boyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Aralıklarla şiddetini artıran sağanakla birlikte limandaki deniz suyu rengi değişti. Yağmurun getirdiği bazı evsel atıklar limana ulaşırken sahil sarıya boyandı.
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