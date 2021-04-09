Zonguldak Limanı sarıya boyandı

-- İş makinesinin çalışması -- Cami ile liman detayı
( ZONGULDAK )- Sağanak yağışla derelerin getirdiği çamur limanın rengini değiştirdi ZONGULDAK
- Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle liman içerisi adeta sarıya boyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Aralıklarla şiddetini artıran sağanakla birlikte limandaki deniz suyu rengi değişti. Yağmurun getirdiği bazı evsel atıklar limana ulaşırken sahil sarıya boyandı.
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