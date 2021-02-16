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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı

- Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı

-Ereğli-İstanbul yolundan detay

Polis Tonaj Polis Ekipleri Kar Yağışı Pazar Günü 

--Araçlardan detay
--Röportaj

( ZONGULDAK - DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Zonguldak'ta pazar günü başlayan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda ulaşımda da sıkıntılar yaşanmaya başladı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik ekipleri Zonguldak - İstanbul arası karayolunun Ören Mahallesi kavşağında geçişleri kontrollü olarak sağlıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak yolunun karla kaplanması nedeniyle polis ekipleri tarafından tonajlı ve uzun araçların geçişlerine kapatıldı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı aralıksız devam ediyor. (VK-NT-Y)
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