ZONGULDAK - Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

- ''5 Haziran Dünya Çevre Günü'' etkinlikleri - Kozlu Limanı'nda düzenlenen etkinlik - Dalgıçların hazırlıkları - Deniz dibi temizliği çalışması - Denizden otomobil lastiği ve atık çıkarılması - Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan ile röportajBartın ve Zonguldak 'ta denizden çıkanlar şaşırttı - Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde, denizden otomobil lastiği, top, demir çubuk, pet şişe, paspas ve odun parçaları gibi atıklar çıkarıldıBARTIN/ZONGULDAK (AA) - "Karadeniz'in incisi" Bartın'ın Amasra ilçesi ile Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkarıldı. - Zonguldak Kozlu Limanı'nda, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ile Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik ekiplerince deniz dip temizliği yapıldı.Ekiplerce dalış öncesi, "Ekosistemi koruyalım, canlılara nefes olalım" ve "Denizi kirletme, geleceği yok etme" yazılı pankartlar açıldı.Ekiplerin çalışması sonucu denizden araç lastiği, pet şişe, top, temizlik bezi, paspas, demir çubuklar ile odun parçalarının aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı.Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, herkesi çevreyi korumaya davet etti.
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