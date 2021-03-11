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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zirvede adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi

Zirvede adrenalin dolu inişini kask kamerasıyla görüntüledi

- Zirveden inen gencin kask kamerasına yansıyanlar

Sosyal Medya Kayak Merkezi Kamera Adrenalin Bisiklet 

-- Aktuel görüntü
-- Sosyal medya hesabına yüklenen görüntüler

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Türkiye’nin gözde kayak merkezi Palandöken bu kez bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Zirveden bisikletleriyle iniş yapan adrenalin tutkunları yürekleri ağza getirdi. Erzurum’da bulunan Türkiye’nin en büyük pistlerine sahip Palandöken her yıl olduğu gibi bu yılda hem kayak severleri hem adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Adrenalin severler kayak yapmalarının yanı sıra 3 bin 200 rakımdan bisikletleriyle parkurları geçerek unutulmayacak anlar yaşıyorlar. Bodrumdan gelen lise son öğrencisi bisiklet tutkunu Ege Ürer isimli genç ise zirveden indiği o heyecan dolu anları kask kamerasıyla görüntüledi. Gencin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler çok fazla ilgi gördü. Bisikletiyle yüksek rakımdan korkusuzca inen Ürer’in soğukkanlı halleri ise dikkat çekti. Ürer’in zorlu parkurda atlayışları izleyiciler tarafından tam puan aldı.
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