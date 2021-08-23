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Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü

Zirve saniyeler içerisinde beyaza büründü

Doludan detaylar

Sağanak Yağış Kamera Dolu Yağışı Sağanak 

-Beyaza bürünen zirve
-Dağcının konuşması
-Dağcının dolu taneciklerinin tadına bakması
-Detay görüntüler

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da dolu yağışı saniyeler içerisinde 3 bin 200 rakımlı Palandöken Ejder Tepesini beyaza bürüdü. Ağustos ayında Ejder Tepesinin beyaza büründüğü o anlar Dağcı Erdek Cennet’in saniye saniye kamerasına yansıda.Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinin zirvesi olan 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi dolu yağışıyla birlikte adeta beyaz gelinlik giydi. Kent merkezinde ara ara devam eden sağanak yağış zirvede doluya dönüştü. Saniyeler içerisinde şiddetini arttıran dolu zirveyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.O anları Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan ve '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında Ejder Tepesine tırmanan Erdek Cennet kamerasıyla kaydetti.

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