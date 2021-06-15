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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Zıpkınla 37 kiloluk akya balığı yakaladı

Zıpkınla 37 kiloluk akya balığı yakaladı

Balığı karaya çıkarması

Zıpkın Amatör Dalgıç Amatör Cep Telefonu Kaçış 

-Balığı görenlerin fotoğraf çekmesi
-Serkan Dönmez ile röportaj

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi zıpkınla 37 kilo ağırlığında, 1,5 metrelik akya balığı yakaladı. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde bulunan Çevlik Sahilinde Serkan Dönmez adlı amatör dalgıç 1 metre 50 santimetre boyunda ve 37 kilogram ağırlığa sahip olan akya balığını zıpkınla yakaladı. Balığı karaya çıkaran Dönmez, vatandaşlar tarafından meraklı bakışlar arasında cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Serkan Dönmez, "12 yıldır bu sporu yapıyorum denizi çok seviyorum bu benim yaşam tarzım. Dün sporumu yapmak üzere derin maviliklere daldım. Sualtında dalışımı sonlandırmak üzereyken küçük balıkların bir anda kaçıştığını fark ettim ilk başta ne olduğunu anlamadım daha sonra dev bir balığın bana doğru geldiğini fark ettim zıpkınımla kafasına net bir atış yaparak balığı rahat bir şekilde karaya çıkarmayı başardım. Bu benim dalış hayatımdaki en büyük balığım. Arkadaşlarımla güzel ziyafet çekeceğiz" dedi.
Akya balığı Uskumrugillerden, eti lezzetli, kemikli bir balık. Ege ve Akdeniz'de, Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Akbalık olarak da bilinen akya balığının dişleri yoktur. Vücudu üzerinde ufak pulları olan, 8 ile 50 kilogram gelebilir. Deniz dibinde sürüler halinde yaşamayı seven, ortalama olarak 70 cm uzunluğunda bulunan, canavar bir deniz balığıdır. (ALC-
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