Zeytinburnu sahili çamura bulandı

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( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- İstanbul’da yer yer etkili olan yağışın ardından. İBB ekiplerinin Zeytinburnu sahil düzenleme ve ıslah çalışmaları yaptığı bölgede yağışın ardından denize çamurlu su aktı. Havadan çekilen görüntülerde çamur tabakasının denizin büyük bir kısmını kapladığı görüldü.

Sahilde yüzlerce martının uçtuğu anlar ise çekilen görüntülere yansıdı. (AFS-EG-



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