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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytin bahçesinde bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor

Zeytin bahçesinde bulduğu yavru tavşanı biberonla besliyor

Tavşanın biberonla beslenmesi

Yabani Hayvanlar Göreme Hayvan Irak Trol 

-Çiftçi Hasan Anşen röp.
-Çiftçi Hasan Anşen'in tavşanla ilgilenmesi

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’da bir çiftçi zeytin bahçesinde bulduğu yeni doğmuş yaban tavşanına 2 aydır gözü gibi bakıyor. Çiftçi 2 aydır yavru tavşanı biberonla besliyor. Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesinde çiftçilik yapan Hasan Anşen, zeytin bahçesinde gezdiği sırada yeni doğmuş 2 yaban tavşanı fark etti. Yavruları kontrol etmek isteyen Anşen, etrafı incelediğinde 1 yavrunun ölü 1 yavrunun canlı olduğunu gördü. Aşen, yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanı yanına alarak evine götürdü. Yavru tavşanı 2 aydan beri biberonla süt vererek besleyen Hasan Anşen, “Zeytin bahçesinde gezerken yavru tavşanı fark ettim. Annesi yoktu yuvası da yoktu bende altım eve getirdim. 2 aydan beri çocuklarla bakıyoruz. Ben almasaydım tavşanı orada yabani hayvanlar yerdi. Şimdi biz bakıyoruz biraz büyüsün tekrardan doğaya bırakacağız” dedi.
(ELF-
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