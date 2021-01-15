Yuvasını paylaşmak istemeyen kedinin komik halleri kamerada



- Kendisine özel yapılmış yuvayı başka bir kedi ile paylaşmak istemeyen kedinin görüntüsü gülümsetti. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Bağlar Mahallesinde bulunan bir binanın bahçe katında oturan iki çocuk, küçükken sahiplendikleri Miniço isimli kedi için yuva yaptı. Kış ayının gelmesi ve soğuk hava şartları nedeni ile bahçede besledikleri kedinin üşümemesi için yuva yaparak sahiplendiler. Sabah Miniço isimli kediyi beslemek için cama çıkan çocuklar, yuvanın içinde başka bir kedinin olduğunu ve kendi kedilerinin ise yuvanın etrafında devamlı hareket halinde olduğunu gördüler. Bir tuhaflık olduğunu fark eden çocuklar, kedinin hallerini cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Kendisi için özel yapılan yuvaya başka bir kedinin girdiğini gören Miniço isimli kedi, yabancı kediyi yuvadan çıkarmak isterken verdiği mücadele gülümsetti. O anları cep telefonu ile kaydederek olayı anlatan çocukların ve kedinin halleri ortaya komik görüntüler çıkardı.



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