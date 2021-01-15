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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yuvasını paylaşmak istemeyen kedinin komik halleri kamerada

Yuvasını paylaşmak istemeyen kedinin komik halleri kamerada

İKİ KEDİNİN YUVA İÇİN KAVGA ETMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

Kamera Cep Telefonu 


- Kendisine özel yapılmış yuvayı başka bir kedi ile paylaşmak istemeyen kedinin görüntüsü gülümsetti. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Bağlar Mahallesinde bulunan bir binanın bahçe katında oturan iki çocuk, küçükken sahiplendikleri Miniço isimli kedi için yuva yaptı. Kış ayının gelmesi ve soğuk hava şartları nedeni ile bahçede besledikleri kedinin üşümemesi için yuva yaparak sahiplendiler. Sabah Miniço isimli kediyi beslemek için cama çıkan çocuklar, yuvanın içinde başka bir kedinin olduğunu ve kendi kedilerinin ise yuvanın etrafında devamlı hareket halinde olduğunu gördüler. Bir tuhaflık olduğunu fark eden çocuklar, kedinin hallerini cep telefonu ile kaydetmeye başladı.
Kendisi için özel yapılan yuvaya başka bir kedinin girdiğini gören Miniço isimli kedi, yabancı kediyi yuvadan çıkarmak isterken verdiği mücadele gülümsetti. O anları cep telefonu ile kaydederek olayı anlatan çocukların ve kedinin halleri ortaya komik görüntüler çıkardı.
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