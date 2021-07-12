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Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı

Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı

Leyleğin duvarda kalmasından görüntü

Yavru Leylek İtfaiye Aracı Akalan Karahisar Ağrı Merkez 

-Yola düşen leyleğin yakalanması
-Leyleğin itfaiye aracı ile yuvasına konulması
-İtfaiye erinin leylekle birlikte görüntüsü
-İsmail Koç röp.

( AFYON KARAHİSAR)- Birkaç gün aç susuz kalan yavru leylek itfaiye ekipleri sayesinde hayatta kaldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde caminin kubbesindeki yuvadan duvar boşluğuna düşen ve birkaç gün aç, susuz kalan yavru leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Daylık köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı merkezini arayan köy sakinleri birkaç gün önce köydeki caminin kubbesinde yuvası bulunan bir leyleğinde yuvasından duvar boşluğuna düştüğünü ve kurtaramadıkları bilgisini vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile yavru leyleğin bulunduğu bölgeye çıktıkları esnada, yavru leylek bulunduğu yerden bir anda uçarak yola indi. Köy sakinlerinden İsmail Koç ve torunu 9 yaşındaki Kerem Bünyamin Şahin, yavru leyleği yakalayarak itfaiye ekibine teslim etti. Birkaç gündür aç ve susuz olan yavru leyleğe önce su veren itfaiye ekipleri daha sonra hayvanı koruma altına aldı. Düştüğü yerde leyleği yakalayarak ekiplere teslim eden İsmail Koç ise leyleğin kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.
Koç, “Leylek yavrusu 3 gündür aynı düştüğü yerde aç ve susuz. Bizde bu yavru leyleği kurtarmak için itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ile birlikte kurtardık” dedi.
Kurtarılan leylek yavrusu beslendikten sonra yuvasına bırakıldı. (GC-Y)
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