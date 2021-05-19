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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor

Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor

İşyeri ve çınar ağaçlarından görüntü

İsaf Köpek Çınar Ağacı 

-Baykuştan görüntü
-Hasan Gülpınar’ın baykuşu beslemesi
-Hasan Gülpınar’ın konuşması
-Baykuşun uçmaya çalışması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yuvasından düşen Kulaklı Orman Baykuşu yavrusunu bulan esnaf, yavru baykuşa çocuğu gibi bakıyor. Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Doktor Hüseyin Filiz Caddesi üzerinde çınar ağacından düşen yavru baykuşa esnaflar sahip çıktı. Cadde üzerinde kafeterya işleten Hasan Gülpınar, ağaçtan düşen yavru baykuşa 3 günden beri bakıyor. Kedi ve köpeklere yem olmadan yavru baykuşu düştüğü yerden alan Hasan Gülpınar, baykuş uçana kadar işyerinde misafir edecek. Her gün aldığı kıyma ile beslediği yavru baykuşu görenlerin hayran olduğunu dile getiren Hasan Gülpınar, işyerinin maskotu olduğunu söyledi.

Yavru baykuşu geceleri uçurmak istediğini ve 10-15 metre kadar uçtuğunu dile getiren Hasan Gülpınar, günlük 1 kilo kadar kıyma tükettiğini dile getirdi. (KA-SD-
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