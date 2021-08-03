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Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı

Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı

Yavru leylek

Yavru Leylek İsaf Altın Irak 

-Leyleğin beslenmesi
-Leyleğe et veren veteriner hekim
-Veteriner Hekim Baran Kar’ın konuşması
-Leyleğin verilen etlerden yemesi

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de yuvadan ayrılan ve tek başına beslenemeyen yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nde koruma altına alındı. Tunceli merkeze bağlı Karapınar Köyü’nde yuvasından ayrılmış yavru leyleği gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, leyleği alarak kuruma getirdi. Kurumda koruma altına alınan leyleğin daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Leyleğin bakım ve beslenmesiyle ilgilenen kurum veterineri Baran Kara, “Herhangi bir yarası, sıkıntılı bir durumu yok. Sadece tek başına beslenemediği için kurumumuzda belli bir süre misafir edip beslenmesini yapacağız. Uygun zamanda yeniden doğal ortamına bırakacağız. Genel durumu çok iyi. Sadece beslenmede biraz sıkıntı yaşıyor” dedi.
(ET-CK-
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