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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 52’ye yükseldi

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 52’ye yükseldi

-Barajdan drone görüntüleri

İnternet Sitesi Lyon İçme Suyu Kar Yağışı Sonbahar 

--Aktüel görüntüler

( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE) KOCAELİ

- Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda kuraklık sebebi ile yüzde 14’e kadar düşen su seviyesi, yüzde 52’ye yükseldi. Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi ocak ayının başında yüzde 14’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesinde, 7 Ocak tarihinde Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 7 milyon 160 bin metreküp su kaldığı belirtildi. Kentte etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrasında alarm veren barajın su seviyesi yüzde yüzde 52’ye yükseldi. Barajda depolanan su miktarı 26 milyon 560 bin metreküpe ulaştı. Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviye yüzde 72 olarak ölçüldü.
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