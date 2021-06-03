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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yunusların dans gösterisi kamerada

Yunusların dans gösterisi kamerada

- Amatör kamera yunusların yüzmesi, tekneye eşlik etme anları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Amatör Kamera Balıkçı Teknesi Yunuslar Dans Gösterisi Amatör 


- Zonguldak açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar amatör kameraya yansıdı. Kent merkezinde balıkçılık yapan Volkan Azaklı, teknesiyle limandan çıktıktan sonra beş yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti.
Yunusların adeta dans ederek eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Gülümseyerek yunusları yanına çağıran Azaklı, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Ara ara tekneden uzaklaşan yunuslar bir süre sonra yeniden teknenin yanına gelerek Azaklıoğlu'na eşlik etti. (OA
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