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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yunuslar tekneyle yarıştı, balıkçılar şaştı kaldı

Yunuslar tekneyle yarıştı, balıkçılar şaştı kaldı

Yunuslardan görüntü

Balıkçı Teknesi Sevimli Hayvanlar Yunus Balığı Yunus Balıkları Balık Tutmak 

-Yunusların tekneye yanaşması
-Tekneyle yarışmaları
-Balıkçıların heyecanlanması

( ANTALYA )- Fiber tekneyle denize açıldıklarında yunus topluluğunun kendilerine geldiklerini gören balıkçılar önce korktu, ardından sevimli hayvanların kendileriyle yarışını seyretti ANTALYA

- Antalya’da yunus balıkları denizin ortasında balıkçı teknesiyle yarıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden balıkçılar, ‘Üf, üf şunlara bak’ diyerek yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi. Kemer ilçesinden 4 metrelik fiber tekneleriyle denize açılan balıkçılar, balık tutmak için Kemer açıklarında çok sayıda yunus balığının kendilerine yaklaştıklarını fark ederek onları kameraya aldı. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, seyir halindeki balıkçı teknesine yanaştıktan sonra tekneyle yarışmaya başladı.
Zaman zaman teknenin önünde atlayarak adeta şov yapan yunusların o hareketleri balıkçıları da şaşırttı. Bir balıkçı, “Üf, üf şunlara bak maşallah. 5 tane var önümde” derken, bir diğeri de o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda girdi. Yunusların bu hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.
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