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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yunus kendini karaya vurdu

Yunus kendini karaya vurdu

ereğli merve plajlar mevki altı

Yarış Gezin Yunus Balığı Yavaşlar Repo 

-sahilde 2 metre ölmüş yunus balığı
-sahilde gezen vatandaşın reportajı
-genel görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Ereğli Sahil yakınlarından geçen yunus sürüsünden ayrılan bir yunus Merve plajlar Mevkiinde karaya vurdu. Zonguldak Ereğli Merve Plajlar mevkisinde sahilde gezinen vatandaşlar, kıyıda ölü yunus olduğunu bildirdi.Yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun nasıl öldüğü ve sahile vurduğu bilinmezken sahilde gezinti yapan vatandaşlar, “Bir haftadır Karadeniz sahillerinde bu tür yunus ölülerine rastlanıyor. Yunus aynı zamanda çok duygusaldır. Çok zaman denizdeki gemilerle yarış ederler. Yunus yarışı kaybederse intihar edebilir. Onun için bir gemi kaptanı bir yunusu gördüğünde yavaşlar. Nedeni ise yunusun yarış yapmak düşüncesi içine girmemesidir. Yunuslar aynı zamanda insanların denizdeki en yakın dostudur. O yüzden yunusa zarar gelmesini kimse istemez”dediler. (EY-OA
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